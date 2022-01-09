Самолет с 33 украинцами, вылетевший из Нур-Султана (Казахстан), вскоре приземлится в Киеве, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

— Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве, — рассказал он.

Министр отметил, что следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.

— Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих – это непоколебимый принцип, – убежден Кулеба.

Ситуация в Казахстане

2 января вспыхнули массовые протесты в Казахстане из-за повышения цен на автогаз. Вскоре произошли беспорядки, во время которых пострадали люди.

Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захват государственных построек и резиденции президента.

По данным оперативного штаба Казахстана, по состоянию на утро 9 января, по меньшей мере погибли двое и еще 163 военнослужащих получили ранения в результате беспорядков.