Самолет с 33 украинцами, вылетевший из Нур-Султана (Казахстан), вскоре приземлится в Киеве, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
— Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве, — рассказал он.
Министр отметил, что следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.
— Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих – это непоколебимый принцип, – убежден Кулеба.
Ситуация в Казахстане
2 января вспыхнули массовые протесты в Казахстане из-за повышения цен на автогаз. Вскоре произошли беспорядки, во время которых пострадали люди.
Во время протестов происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками, захват государственных построек и резиденции президента.
По данным оперативного штаба Казахстана, по состоянию на утро 9 января, по меньшей мере погибли двое и еще 163 военнослужащих получили ранения в результате беспорядков.