Под Запорожьем в саду случайно обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

В городе Васильевка в Запорожской области на территории частного дома местные жители обнаружили в саду подозрительный предмет, который оказался 100-килограммовой авиабомбой.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, жители выкорчевывали старые деревья, когда нашли бомбу времен прошлых войн.

Спасатели наблюдали за проведением разминирования в режиме реального времени с помощью информационно-аналитической панели.

Пиротехники пришли к выводу, что 100-килограммовый взрывоопасный предмет необходимо обезвредить. Они деактивировали бомбу в специально отведенном месте, соблюдая правила безопасности.

Спасатели дополнительно обследовали место, где обнаружили опасный предмет. Они устранили угрозу для местных жителей.

Для обезвреживания 100-килограммовой авиабомбы привлекли 24 бойца ГСЧС и восемь единиц техники, дополнительно задействовали работников полиции для охраны места опасной находки.