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Факты / Украина / Общество

Желтый уровень опасности: в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
школярі сніг

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о ухудшении погодных условий по всей территории страны.

По словам спасателей, 9 января в Киевской области ожидается налипание мокрого снега.

Уточняется, что в украинской столице выпадет до 10 сантиметров осадков за воскресенье.

Также в ГСЧС объявили первый, желтый уровень опасности. Это означает, что неблагоприятные погодные условия могут нарушить движение транспорта на дорогах из-за снега.

Более того, спасатели предупредили, что в ближайшие два дня в реках Припяти ожидается подъем уровня воды до 0,3 м над уровнем моря.

ДСНС

Есть вероятность наводнения из-за реки Горынь, которая может выйти из берегов. Объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, по всей территории Украины 9 января ожидается мокрый снег с дождем.

Холоднее всего будет на востоке Украины, где ночью температура воздуха опустилась до -10 градусов по Цельсию.

По словам синоптика Натальи Диденко, по всей территории страны ожидаются налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

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Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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