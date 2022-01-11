На Хмельнитчине попали в больницу с отравлением 16 детей: что произошло

В Хмельницкой области более десяти детей, посетивших аквапарк, попали в больницу с отравлением.
По данным Центра общественного здоровья, всего в этом заведении отдыхали около 50 жителей поселка Турбов.
Среди них было 34 ребенка в возрасте до семи лет. У шестнадцати несовершеннолетних были выявлены симптомы острого отравления.
Их госпитализировали с одышкой, кашлем и слезотечением. Всего с симптомами отравления госпитализированы 16 детей. После лечения 13 малышей были выписаны из больницы.
Трое госпитализированных попали в медучреждение, в том числе, в отделения анестезиологии и интенсивной терапии.
По предварительным данным, причиной отравления могли стать превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, в которых применяются вещества для дезинфекции.
Источник: Центр гражданского здоровья