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Факты / Украина / Общество

На Хмельнитчине попали в больницу с отравлением 16 детей: что произошло

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Отруєння, отравление, боль, біль

В Хмельницкой области более десяти детей, посетивших аквапарк, попали в больницу с отравлением.

По данным Центра общественного здоровья, всего в этом заведении отдыхали около 50 жителей поселка Турбов.

Среди них было 34 ребенка в возрасте до семи лет. У шестнадцати несовершеннолетних были выявлены симптомы острого отравления.

Их госпитализировали с одышкой, кашлем и слезотечением. Всего с симптомами отравления госпитализированы 16 детей. После лечения 13 малышей были выписаны из больницы.

Трое госпитализированных попали в медучреждение, в том числе, в отделения анестезиологии и интенсивной терапии.

По предварительным данным, причиной отравления могли стать превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, в которых применяются вещества для дезинфекции.

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Источник: Центр гражданского здоровья

Фото: Pexels

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