Патриарх УГКЦ о визите понтифика: Папа привезет поддержку мирового христианства

Когда Папа Римский Франциск приедет в Украину, он привезет внимание, поддержку и молитву мирового христианства. Об этом заявил глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, комментируя предстоящий визит понтифика.

По его словам, приезд Папы в любую страну – это огромное духовное событие.

– Папа приезжает как паломник, паломник мира. Весь мир обращает внимание на народ, на ту страну, куда Папа приезжает. То есть, Папа привозит с собой внимание, поддержку, молитву мирового христианства, – объяснил патриарх УГКЦ.

Святослав Шевчук подчеркнул, “когда Святейший Отец обращает внимание на Украину, все начинают интересоваться, что же это народ, чем он живет, почему Папа о нем говорит”.

– А когда приедет, он с собой привезет внимание, поддержку, молитву мирового христианства. Поэтому мы хотим, чтобы такой визит состоялся, – добавил он.

В последний раз глава Ватикана, тогдашний Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину еще в 2001 году.

Визит понтифика состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов.

Иоанн Павел II посетил Киев и Львов и отслужил четыре службы, которые посетили 1,6 млн человек.