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Факты / Украина / Общество

Спрос есть: как в Украине получают бустерную дозу вакцины

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Вакцінація у Gulliver

В Украине 10 января уже четвертый день подряд проводят бустерную вакцинацию.

Пункты вакцинации заполнены наполовину, поскольку ажиотажа не наблюдается, но и желающие получить вакцину присутствуют.

В торговом центре Gulliver, где также расположен один из пунктов вакцинации, в выходные было достаточно народа, желающего пройти процедуру.

В субботу там сделали прививку минимум 70 человек. На процедуру даже пришла молодежь, которая намеревается отправиться в путешествие за границу.

Люди более почтительного возраста пришли на прививку, чтобы не заболеть коронавирусом.

Напомним, вакцинироваться от Covid-19 бустерной дозой разрешено в Украине каждому взрослому гражданину, медработникам, работникам домов интернатного типа, а также людям в возрасте 60+. Все они относятся к группе риска.

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В сертификате будет указана та вакцина, которую применят при введении бустерной дозы, однако данный вопрос еще обсуждается.

Особенно актуальной повторная вакцинация является в контексте защиты от нового штамма Омикрон.

Спрос есть: как в Украине получают бустерную дозу вакцины / 3 фотографии

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