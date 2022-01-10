Спрос есть: как в Украине получают бустерную дозу вакцины

В Украине 10 января уже четвертый день подряд проводят бустерную вакцинацию.
Пункты вакцинации заполнены наполовину, поскольку ажиотажа не наблюдается, но и желающие получить вакцину присутствуют.
В торговом центре Gulliver, где также расположен один из пунктов вакцинации, в выходные было достаточно народа, желающего пройти процедуру.
В субботу там сделали прививку минимум 70 человек. На процедуру даже пришла молодежь, которая намеревается отправиться в путешествие за границу.
Люди более почтительного возраста пришли на прививку, чтобы не заболеть коронавирусом.
Напомним, вакцинироваться от Covid-19 бустерной дозой разрешено в Украине каждому взрослому гражданину, медработникам, работникам домов интернатного типа, а также людям в возрасте 60+. Все они относятся к группе риска.
В сертификате будет указана та вакцина, которую применят при введении бустерной дозы, однако данный вопрос еще обсуждается.
Особенно актуальной повторная вакцинация является в контексте защиты от нового штамма Омикрон.