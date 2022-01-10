В Харькове владелице одного из туристических агентств грозит до трех лет тюремного заключения за продажу клиентке поддельного ПЦР-теста на коронавирус.

О деталях проинформировали в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, в начале сентября прошлого года в это турагентство обратилась женщина. Она хотела приобрести путевки в Грецию или Турцию и планировала поехать в путешествие вместе с семьей.

Поскольку для поездки потребовался отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, владелица турагентства предложила женщине приобрести его за 500 грн. И та согласилась.

Клиентка передала необходимые средства директору агентства, а взамен получила фейковую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выданную одной из медлабораторий.

В рамках расследования прошли обыски в помещении туристического агентства, во время которых были обнаружены другие справки о заказе ПЦР-тестов, деньги, мобильные телефоны и компьютерная техника.

В Харькове будут судить владелицу турагентства за продажу фейкового Covid-теста / 2 фотографии

Расследование происходит по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний).

Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении владелицы турагентства. Теперь женщине грозит штраф, либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до трех лет, либо заключение сроком до трех лет.

В середине декабря в Киеве разоблачили обширную сеть по изготовлению фейковых Соvid-сертификатов. Ежемесячная прибыль организаторов сети превышала 5 млн грн.

А недавно на Закарпатье была разоблачена подпольная типография, на которой массово изготовляли поддельные Covid-сертификаты. Речь идет о тысячах документов ежемесячно.

Источник: Харьковская областная прокуратура