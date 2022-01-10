В Украине хотят ограничить сроки карантина двумя месяцами

Группа народных депутатов во главе с председателем Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радутким 6 января зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №6508, которым предлагается внести изменения в статью 29 закона О защите населения от инфекционных болезней относительно урегулирования вопроса введения карантина.

Речь идет об ограничении сроков карантина двумя месяцами.

– Карантин устанавливается на срок, не превышающий двух месяцев. В случае неблагоприятной эпидемической ситуации Кабинет министров Украины принимает решение о продлении карантина, – говорится в тексте документа.

Отмечается также, что установление карантина на территории, расположенной в пределах более шести областей, вводится по согласованию с СНБО.

Кроме того, инициаторы законопроекта считают, что решение об установлении, продлении или отмене карантина должно немедленно доводиться до населения через средства массовой информации.

В середине декабря Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В стране в этот период соблюдаются правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации против коронавируса, ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

В то же время в правительстве сказали, что на территории Украины больше не планируют вводить тотальный локдаун.