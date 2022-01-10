Министерство образования и науки Украины обнародовало даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) на все специальности и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру в 2022 году.

Регистрация желающих сдавать ЕВЭ и ЕПВИ начнется 26 апреля и продлится до 17 мая 2022 года — по времени до 18.00.

Основная сессия ЕВЭ запланирована на 22 июня, а дополнительная состоится 10 сентября (регистрация 26 июля – 4 августа).

Единое профессиональное испытание будет состоять из двух частей — теста общей компетентности, который состоится 20 июня, и предметного теста — даты по специальностях разные:

экономика и международная экономика – 24 июня;

право и международное право – 24 июня;

учет и финансы – 29 июня;

политология и международные отношения – 29 июня;

психология и социология – 29 июня;

управление и администрирование – 1 июля.

Если поступающий хочет сдать несколько тестов, которые пересекаются по времени, он должен определить, какой предмет будет здавать в основную сессию, а какой в ​​дополнительную.

В мае прошлого года для магистров и бакалавров был введен единый государственный квалификационный экзамен. ЕГКЭ ввели не для всех специальностей, а только для ряда. С перечнем вы можете ознакомиться в нашем материале.