В посольство Украины в Казахстане обратилось около 150 украинцев, которые просят помощи уехать из страны. Об этом Фактам ICTV сообщили в МИДе Украины.
При этом в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть наших граждан все же решила оставаться в Казахстане.
В украинском МИДе сообщают, что международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено.
На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев.
Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение между крупными казахстанскими городами.
— Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые будут желать прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев, — говорится в сообщении МИДа.
Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного повторного бронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.
Сообщается, что международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта известят дополнительно.
Протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причина – повышение с начала 2022 года цен на автогаз на 50% (с 60 до 120 тенге за литр).
4 января протесты переросли в столкновения с силовиками (в частности, в Кызылорде, Астане, Атырау). За нарушения общественного порядка были задержаны более 200 человек, 95 сотрудников органов внутренних дел получили травмы.
Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в некоторых регионах страны чрезвычайное положение. Параллельно он отправил правительство в отставку.
5 января акции протеста в Казахстане продолжились. В центре Алматы начались столкновения между протестующими и правоохранителями.
О ситуации в Казахстане читайте в материале.