В посольство Украины в Казахстане обратилось около 150 украинцев, которые просят помощи уехать из страны. Об этом Фактам ICTV сообщили в МИДе Украины.

При этом в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности часть наших граждан все же решила оставаться в Казахстане.

В украинском МИДе сообщают, что международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено.

На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев.

Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение между крупными казахстанскими городами.

— Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые будут желать прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев, — говорится в сообщении МИДа.

Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного повторного бронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.

Сообщается, что международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта известят дополнительно.

Протесты в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января. Причина – повышение с начала 2022 года цен на автогаз на 50% (с 60 до 120 тенге за литр).

4 января протесты переросли в столкновения с силовиками (в частности, в Кызылорде, Астане, Атырау). За нарушения общественного порядка были задержаны более 200 человек, 95 сотрудников органов внутренних дел получили травмы.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в некоторых регионах страны чрезвычайное положение. Параллельно он отправил правительство в отставку.

5 января акции протеста в Казахстане продолжились. В центре Алматы начались столкновения между протестующими и правоохранителями.

О ситуации в Казахстане читайте в материале.