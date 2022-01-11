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Факты / Украина / Общество

На новые правила обслуживания граждан перейдут более семи тысяч госучреждений

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Центр Дія

Министерство цифровой трансформации Украины ввело единые стандарты качества предоставления услуг гражданам.

Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

В частности, новым требованиям будут отвечать боле семи тысяч государственных органов, что позволит повысить уровень сервиса и предоставит равные условия для всех групп населения.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, выполнение приказа позволит на практике реализовать современный клиентоориентированный подход в государственных учреждениях и приблизить уровень сервиса к европейским и мировым стандартам.

— Кроме того, это упростит работу сотрудниников ЦНАП и других фронт-офисов, предоставляющих админуслуги. У них появится четкий порядок действий и варианты реагирования на нетипичные ситуации, — заявила она.

Новые требования

  • Качественно и без дискриминации предоставлять услуги всем, кто обращается, в том числе людям с инвалидностью, пожилым людям, иностранцам и представителям национальных меньшинств;
  • избегать возникновение конфликтных ситуаций с посетителями;
  • в проблемных ситуациях фокусироваться на возможностях и решении проблемы, а не на ограничениях;
  • ежедневно собирать и реагировать на отзывы посетителей и учитывать их замечания по улучшению качества сервиса;
  • подтверждать получение е-листов и указывать ФИО и контакт прорабатывающего их сотрудника, если услуга предоставляется по электронной почте;
  • отвечать в течение пяти минут во время общения в онлайн-чате, а если на ответ требуется больше времени, клиент обязан быть об этом предупрежден в течение минуты.

Обновленные требования

  • Предоставлять сервис разным группам населения, в том числе информировать клиентов на языке жестов, либо использовать переводчик для общения с иностранцами;
  • адаптировать пространства ожидания и обслуживания для людей с инвалидностью, посетителей с детьми любого возраста, а также помогать им во время визита;
  • предоставляться по просьбе посетителей увеличенным шрифтом или шрифтом Брайля.

Рабчинская добавила, что новые стандарты обязательны для всех ЦНАПов, сервисных центров МВД, государственных миграционных служб и других госорганов, предоставляющих админуслуги украинцам.

Она подчеркнула, что приказ был подготовлен при экспертной поддержке проекта SURGE, Ассоциации объединенных территориальных общин, Всеукраинского Общественного объединения Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины, а также органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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