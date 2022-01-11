Налоговые социальные льготы для родителей в 2022: кто имеет право

Родители, имеющие двоих и более несовершеннолетних детей, в 2022 году могут рассчитывать на налоговую социальную льготу при определенном размере дохода.

Речь идет об уменьшении суммы общего месячного дохода, облагаемого налогом, в виде зарплаты (других приравненных к ней выплат, компенсаций и вознаграждений), на сумму налоговой социальной льготы, если ее размер не превышает сумму, равную размеру месячного прожиточного минимума на 1 января (2 481 грн), умноженной на 1,4 и округленной до ближайших 10 гривен (3 470 грн).

То есть родители могут рассчитывать на предоставление налоговой социальной льготы, если предельный размер дохода не превышает 3 470 грн.

Налогоплательщики, удерживающие двух или более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на налоговую социальную льготу в размере 100% от суммы льготы. В 2022 – это 1 240,50 грн в расчете на каждого ребенка.

На налоговую социальную льготу в размере 150% от суммы льготы (в 2022 – 1 860,75 грн) имеют право:

одинокие матери или отцы, вдовы, вдовцы, опекуны или попечители – в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

родители, имеющие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Такая налоговая льгота предоставляется до конца года, в котором ребенок достигает 18-летнего возраста, а в случае его смерти до достижения указанного возраста – до конца года, на который приходится смерть.