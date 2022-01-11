Полицейским, спасателям и другим работникам МВД повысят зарплату: когда и на сколько

Работникам системы Министерства внутренних дел всех категорий повысят заработную плату на 10% уже с 1 февраля 2022 года.

Речь идет не только о правоохранителях, но и о спасателях, пограничниках, нацгвардейцах, работниках миграционной службы. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

— В бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, — отметил он.

По его словам, на 2022 год в государственном бюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только за зарплаты работников Национальной полиции выделили 1 млрд грн.

Монастырский отметил, что средства для повышения заработной платы удалось получить благодаря специальной операции Акциз, которая направлена ​​на борьбу с нелегальной реализацией подакцизных товаров.

По информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 года дополнительно поступило 2,3 млрд грн.

Кроме того, с февраля 2022 года возобновится право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.