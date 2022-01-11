В сети сравнили садики Украины и Германии: объекты Большой стройки составляют конкуренцию Европе

Новые детские садики, которые строят в Украине по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка, могут на равных конкурировать с лучшими европейскими аналогами.

Юрий Голик на своей странице в Facebook показал, как выглядят новые садики в Украине и Германии.

— Детские садики, которые строятся и реконструируются сейчас у нас в стране. И детские садики в Германии. На фото вверху: слева и справа детские садики, которые реконструируются прямо сейчас в Кривом Роге, по центру — строящийся сейчас детский садик в форме сот в Ровно, — написал он.

Первый садик в форме сот был открыт в Подгородном Днепропетровской области. Он стал воплощением инновационного дизайна и энергоэффективности.

В садике площадью более 2 тыс. м² — панорамные окна, внутренний дворик с подогревом, яркие интерьеры, собственная котельная и солнечные батареи на крыше.

Садики по данному проекту открыли также и в других населенных пунктах области, а теперь масштабируют на всю страну.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что по программе Большая стройка было открыто более 150 детских садиков нового образца, в планах – сделать еще 300.