Университет президента и дистанционное обучение: важные события в сфере образования в 2021 году

Ассоциация инновационного и цифрового образования подвела итоги важнейших событий в сфере образования за 2021 год. Среди них – платформа для дистанционного обучения, строительство президентского университета, разнообразные проекты и события.

Норматив года

Министерство образования и науки Украины утвердило типичную образовательную программу для 5-9 классов заведений общего среднего образования. На ее основе каждое учебное заведение может создавать собственную образовательную программу – так называемую модульную программу.

С 1 сентября 2022 года ученики, которые перейдут в 5 класс, получат возможность учиться по новой образовательной программе, предусмотренной реформой новой украинской школы.

Премьера года

С 30 апреля впервые в истории украинского парламента начала работу платформа дистанционного обучения Верховной Рады Украины, которая стала основой системного обучения сотрудников Аппарата и Комитетов ВРУ, народных депутатов Украины и их помощников.

Аналогичные проекты успешно работают в парламентах ведущих стран, что существенно улучшает качество законотворческой деятельности и обеспечивает институционную память высшего законодательного органа власти. Проект реализовали при поддержке проекта ЕС-ПРООН по парламентской реформе.

Строительство года

В Украине началось строительство президентского университета. Соответствующее поручение подписал 31 мая Владимир Зеленский.

— Это заведение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, — убежден он.

Образовательный процесс будет строиться на основе подготовки профессионалов наивысшего уровня по направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации – основа технологического уклада 6.0.

Проект года

Более 50% украинцев работают не по специальности. Именно это стало предпосылкой для определения профориентации одним из основных приоритетов деятельности в 2021 году Министерства образования и науки Украины, которое ввело Всеукраинский проект по профориентации и построению карьеры Выбери профессию своей мечты, стартовавшей 11 августа.

Каждый ученик старших классов имеет возможность сформировать собственный паспорт способностей, чтобы сознательно выбрать профессию, в которой он может быть успешным.

В Украине запустился эффективный “социальный лифт”, соединяющий учебные заведения и работодателей, что станет основой формирования системного кадрового резерва и реформы старшей профильной школы в рамках новой украинской Школы.

Возможность года

20 августа Министерство культуры и информационной политики Украины представило Национальную эко-систему изучения и тестирования уровня владения украинского языка Моя мова.

Она состоит из платформы-агрегатора, действующих в Украине – мультимедийного курса Современный украинский язык в международном формате SCORM, платформы для обучения иностранцев и украинской диаспоры Speak Ukraine, а также адаптивной системы тестирования уровня владения украинского языка, которым за первый месяц воспользовалось более 50 тыс. людей.

Событие года

Более половины млн школьников стали участниками первого Всеукраинского урока по профориентации, который прошел в прямом эфире 12 октября. Мероприятие инициировало Министерство образования и науки Украины совместно с Институтом модернизации образования.

Собственными историями успеха с молодежью поделились известные звезды: Евгений Клопотенко, входящий в топ-50 поваров мира, и олимпийский чемпион в Токио от Украины Жан Беленюк.

Школы массово выкладывали фото и видео, как смотрели урок целыми классами по всей стране. Событие вошло в Национальную книгу рекордов, как самый массовый урок в Украине.

Цифровизация года

Более 1 млн украинцев уже зарегистрировались на обучение в рамках Национального проекта по развитию цифровой грамотности Дія. Цифрова освіта от Министерства цифровой трансформации Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 октября. Проект действует с 2020 года. В рамках инициативы за три года планируют обучить 6 млн украинцев цифровой грамотности.

Прорыв года

3 ноября Украина первой в мире получила от США лицензию на проведение Национальной олимпиады гениев Genius Olympiad Ukraine. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Соответствующий контракт подписала Малая Академия наук Украины в Вашингтоне. Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более чем 80 стран мира.

Потеря года

27 ноября в возрасте 48 лет ушла из жизни заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, которую назначили на эту должность в сентябре 2019 года.

С 25 марта до 25 июня 2020 года она исполняла обязанности министра образования и науки Украины, в частности, во время жесткого локдауна.

Привычка года

15 декабря первая леди Елена Зеленская, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет презентовали платформу о здоровом питании в школах Знаїмо.

По словам Зеленской, цель кампании – изменить школьное меню на полезное и здоровое, а также пищевые повадки украинских семей.

На платформе собрана полная информация для руководителей учебных заведений и учителей о ходе реформы и нормативов школьного питания, а также много полезная информация для учеников и родителей.