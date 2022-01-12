Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем в Международный день Спасибо.

Соответствующее видеообращение глава государства разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Сначала Зеленский поблагодарил своих родителей, жену и детей, а также военных и медиков.

— Хочу поблагодарить всех наших военных, медиков, всех, кто защищает наше государство и наши границы, наше здоровье. К сожалению, иногда защищая нашу жизнь – отдают свою. Вашим родным близким низкий поклон и большое спасибо за таких людей. Хочу поблагодарить абсолютно всех: учителей и спортсменов, а также всех, кого я не вспомнил. Вас очень много и благодаря вам наша страна такая огромная, — отметил он.

Также президент поблагодарил Украину за то, “что она у нас есть” и “дала нам шанс, жизнь и возможность работать и любить”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Международный день Спасибо основано по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Его главная цель напомнить людям о ценности хороших манер и объяснить, какое влияние оказывают привычные слова благодарности на эмоциональное состояние людей.