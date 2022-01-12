Железная дорога – самый популярный транспорт страны. Им пользуется более 80% украинцев. Ежегодно поезда перевозят 16-20 млн пассажиров. Но, по данным агентства 4Service, большинство путешествиями по железной дороге неудовлетворены. Наиболее болевая точка Укрзализныци прогнозировано — устаревший подвижной состав.

Перед новым годом Укрзализныцю впервые за последние пять лет проверила Государственная служба безопасности на транспорте. Ее выводы неутешительны – больше сотни нарушений. И все они угрожают безопасности пассажиров. Если до 17 января железнодорожники их не исправят — лишатся лицензии.

Проверка соблюдения лицензионных требований – стандартная процедура, предусматривающая в случае обнаружения ряда нарушений вынести соответствующее решение о приостановлении действия лицензии. Внеплановая проверка была завершена 24 декабря 2021 года. Ее результаты ожидаемо показали ряд нарушений, которые не исправлялись годами.

Факты ICTV пообщались с директором Центра транспортных стратегий Сергеем Вовком относительно ситуации.

— У нас на многих участках ситуация такова, что фактическая скорость движения — около 5 км. Это можно пешком ходить. Главная проблема – это полотно. Чтобы изменить ситуацию, нужно хотя бы ежегодно проводить капитальный ремонт 1 тыс. км полотна.

Каждый год 700 км у нас выпадает из тех или иных стандартов. Реакция Укрзализныци может быть только одна – уменьшение скорости движения. Как только мы сбавим скорость движения, систему начинает лихорадить. Она начинает ехать неидеально как в пассажирском направлении, так и в грузовом.

Проблема номер два – это локомотивы. Было четыре ездящих локомотива, и шесть стоящих. Когда у этих четырех ездивших что-то ломалось, то брали, с других что-то снимали, и эти четыре ехали дальше. Года четыре назад это стало ощутимо, и этих шести локомотивов не стало – их раскрутили, условно говоря, на гайки. Они еще есть на бумаге, но там уже нет ничего – одна рама, которую нужно сдать на металлолом.

Соответственно, откуда-то снимать и ставить стало невозможным. Система себя съела. Во время “совка” она была условно классной, но сейчас она доела себя до конца.

Есть два сценария развития ситуации. Более реалистичный – поднятие того парка, который есть у нас. В частности, и через глубокую модернизацию: нужно проводить большой технический аудит локомотивного парка, возможно, закупать новые узлы, колеса и другие вещи, а также поднимать имеющийся парк.

— В 2000-х в Лондоне для реконструкции железной дороги они закрывали на три дня движение, и за это время меняли все там полностью. Возможно ли такое у нас?

— Отчасти так делалось в прошлом году, когда на основных ходах существенно уменьшалось движение или перебрасывалось на другие пути. Полностью так сделать сложно. Проблема – финансовая.

Ранее у нас принимался финансовый план Укрзализныци весной. Еще где-то 1-2 месяца железнодорожники тратят на так называемые закупочные процедуры. К концу весны объявляются тендеры на Prozzoro. В результате на реальную закупку выходим к середине года. Пока закупаем, пока предприятия отгружают, заходим на ремонт на осень. А осенью у нас — пик перевозок. Тогда возникает перезагрузка, и система не может работать эффективно.

В этом году мы впервые попытались разорвать этот глупый круг, когда приняли финансовый план. Соответственно, появилась возможность попасть в нормальный цикл ремонта.

— Укртрансбезопасность остановила лицензию Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов, но это не так, как, скажем, происходит с маршрутками?

– Это предупреждение. Следует понимать, что это первая проверка за пять лет. До этого Укртрансбезопасность, если и проверяла Укрзализныцю, то формально. И многие вещи, которые есть в акте – это системные проблемы, что накапливались годами. Их решить, даже при наличии идеальной воли Укрзализныци, за 1-2 месяца сложно.

Первая проверка была в начале лета, было замечено 166 нарушений, из них осталось 70+. То есть проблема в том, что действительно должно быть движение навстречу Укртрансбезопасности и Укрзализныци. Для того чтобы это движение было в формативном поле, действительно существует такая угроза, как лишение лицензии, но это пока предупреждение.

Речь не идет о критических нарушениях, несущих прямую опасность жизни и здоровью пассажиров.

— Но старая инфраструктура несет в себе опасность?

— Да, но нужно понимать, что ее невозможно поднять в течение 1-2 месяцев. И мы, к сожалению, не можем остановить перевозку полностью, потому что нам нужно провести капитальную реконструкцию инфраструктуры.