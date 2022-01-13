Кабинет министров Украины поддержал законопроект, которым упрощается предоставление разрешений на иммиграцию иностранными IT-специалистами.

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании. Законопроектом вносятся изменения в закон Об иммиграции. – Целью проекта закона является усовершенствование механизмов предоставления разрешения на иммиграцию, в том числе упрощение процедур предоставления разрешения на иммиграцию иностранным высококвалифицированным IT-специалистам, — сказано в пояснительной записке к документу.

Так, предлагается сократить срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию с одного года до шести месяцев.

Кроме того, проект закона усовершенствует механизмы отказа в разрешении на иммиграцию, процедуру отмены такого разрешения, а также вида на постоянное проживание в Украине.

Предусмотрено усиление противодействия нелегальной миграции; получение биометрических данных при подаче документов заявителем и т.д.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Верховной Раде Украины.

В декабре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект о стимулировании цифровой экономики в Украине. Этот документ определяет ставки налогообложения в Дія.City – специальном правовом и налоговом режиме для ІТ-сферы.

Как заверили в Министерстве цифровой трансформации, Дія.City начнет работать в начале 2022 года. После начала работы ІТ-компании смогут присоединиться к новому налоговому режиму.