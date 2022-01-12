Шаг 1. Получаем решение суда Украины о взыскании алиментов
Тот из родителей, с кем живет ребенок, имеет право обратиться в суд с соответствующим иском.
С решением суда Украины о взыскании алиментов взыскатель может обращаться в компетентный орган (суд) иностранного государства.
Шаг 2. Обращаемся к компетентному органу (суд) иностранного государства с ходатайством о признании и исполнении решения суда Украины
Ходатайство о признании и исполнении решения суда Украины о взыскании алиментов, которое подается в компетентный орган (суд) иностранного государства, должно содержать:
- полное имя ответчика (должника),
- его дату рождения,
- гражданство,
- адрес в течение последних пяти лет (насколько это известно истцу (взыскателю),
- информацию о роде занятий,
- месте работы,
- фотокарточку (по возможности),
- имеющиеся сведения о финансовых и семейных обстоятельствах должника (в частности информацию о принадлежащем ему имуществе);
- любую другую информацию, которая может способствовать установлению места нахождения должника или исполнения ходатайства, или которая определена соответствующей договаривающейся стороной как необходимая.
Ходатайство направляется в Министерство юстиции Украины через территориальное управление юстиции.
Шаг 3. Добавляем необходимые документы к ходатайству
К ходатайству о признании и исполнении решения суда Украины нужно приложить надлежащим образом оформленные судом, который вынес решение, следующие документы:
- копию судебного решения;
- справку о том, что решение вступило в законную силу;
- справку о частичном выполнении или невыполнении решения на территории Украины;
- справку о том, что ответчик был надлежащим образом извещен о дне судебного заседания, и копии документов, что это подтверждают, если ответчик не принимал участия в судебном заседании;
- копию протокола судебного заседания или журнала судебного заседания), во время которого дело о взыскании алиментов было рассмотрено по существу;
- фотокарточку взыскателя.
Ходатайство возвращается истцу в случае, если оно не соответствует требованиям Конвенции и Инструкции, с разъяснением причин возврата.
О ходе и результатах рассмотрения ходатайства о признании и исполнении решения о взыскании алиментов Министерство юстиции Украины должно письменно уведомить истца.
После подачи необходимых документов решение должно быть принято в течение одного месяца со дня его поступления.
Этот срок может составлять более чем один месяц, если в обращении за границу нужно получить дополнительную информацию или документы, а также принять другие меры для надлежащего оформления ходатайства.
Шаг 4. Выясняем языковые особенности оформления ходатайства и документов
Ходатайство и необходимые документы предоставляются на украинском языке вместе с переводом на официальный язык договорной стороны, на территории которой предлагается осуществить признание и выполнение решения.
Документы, которые направляются из Украины и составлены на украинском языке, должны быть переведены на официальный язык запрашиваемого договорного государства или другой язык, который запрашиваемое договорное государство определило как приемлемый для всей своей территории или той ее части, на которой проживает должник.
На основании конвенций нотариально заверенный перевод не требуется. Достаточно, если перевод официально заверен переводчиком или бюро переводов.
Требование консульской легализации или заверения документов апостилем также не применяется к документам в соответствии с конвенциями.
В соответствии с условиями Гаагской конвенции 2007 года, если перевод документов на официальный язык запрашиваемого договорного государства невозможно сделать в Украине, они могут быть переданы Министерством юстиции Украины запрашиваемому центральному органу без перевода или с переводом на английский или французский язык для организации перевода в запрашиваемом договорном государстве.
Такой перевод осуществляется только в случае согласования с заявителем (взыскателем) порядка и условий оплаты им расходов за такой перевод.
В случае, если остались вопросы, с ними можно обратиться в контакт-центр системы бесплатной правовой помощи по телефону 0 (800) 213-103 (круглосуточно и бесплатно в пределах Украины).
В центрах и бюро предоставления бесплатной правовой помощи на территории Украины можно получить юридическую консультацию и правовую защиту.
Источник: Западное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Львов)
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