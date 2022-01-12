В Украине родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия. Не является основанием для освобождения от такой обязанности, если один из родителей проживает в другой стране.

Украина ратифицировала Конвенцию о взыскании алиментов за рубежом еще в 2013 году. Процедура взыскания согласно этому документу регламентирована Инструкцией о выполнении в Украине Конвенции о взыскании алиментов за рубежом.

Чтобы взыскать алименты с лица, проживающего за границей, граждане Украины могут обратиться в компетентный орган иностранной страны, где проживает должник:

или с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос о взыскании алиментов решался в Украине, и есть решение суда),

(если вопрос о взыскании алиментов решался в Украине, и есть решение суда), или с заявлением об установлении решения по алиментам.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с пошаговой инструкцией, как добиться алиментов, если ответчик находится за границей, на основании решения суда Украины.