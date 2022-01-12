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Факты / Украина / Общество

Украинская мечта: когда стартует госпрограмма с ипотекой под 5%

Валентина Летяк редактор ленты
Доступна іпотека 7%

Запуск программы Украинская мечта с ипотекой под 5% годовых, которую анонсировал президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде, планируется в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

– Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, зарабатывающая 20-30 тыс. грн совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60-70 кв. м за ежемесячный платеж 10 тыс. грн, – сказал он.

По его словам, воспользоваться ипотечной программой смогут все получающие официальные доходы, она также предусматривает кредиты под 5%, например, на покупку электромобиля.

В 2022 году по программе Украинская мечта планируется выдать 30 тыс. ипотечных кредитов и в дальнейшем выйти на 150 тыс. ссуд в год. Это, по меньшей мере, вдвое увеличит объем строительства, пояснил Шурма.

1 декабря во время выступления в парламенте президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре запустят программу Украинская мечта, благодаря которой каждый гражданин, честно уплачивающий налоги, сможет получить кредит по ставке 5% в гривне.

По его словам, эти средства можно будет потратить на приобретение собственной недвижимости, электромобиля, получение образования или смену профессии.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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