Мы на грани закрытия: глава Укрхлебпром предупредил о возможности закрытия украинских пекарен

Несмотря даже на принятое правительством постановление о предоставлении хлебной отрасли газа по льготным ценам, хлебозаводы за две недели действия этого постановления так и не получили льготного газа.
Из-за чего многие предприятия обещают прекратить производство со дня на день, что может обернуться большими проблемами с наличием хлеба на полках украинских магазинов.
Постановление Кабинета министров Украины об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины.
Об этом в комментарии Delo.ua заявил Александр Васильченко, глава ассоциации Укрхлебпром.
Всеукраинская ассоциация пекарей 11 января направила украинским властям официальное обращение с просьбой принять меры относительно разблокировки действия постановления правительства №1435, которое вводит льготные цены на газ для производителей социально значимых продовольственных товаров.
В ассоциации объясняют, что хотя правительство приняло 30 декабря 2021 года вышеуказанное постановление, оно не выполняется поставщиками газа из-за выдуманных причин — хлебозаводы и другие производители социально значимых продуктов питания до сих пор не получили контракты на покупку газа по льготной цене.
— Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам.
Поставки газа на льготных условиях нам обещали в начале января, потом сроки были перенесены на 10-11 января, 10 января с утра была определена дата проведения торгов 12 января, в конце дня ее отложили до 14 января 2022 года, — сказано в обращении ассоциации.
Там добавили, что такое развитие событий делает невозможным покупку газа на вторую половину января по льготным ценам.
В письме отмечается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему росту задолженности за сырье и прекращению его поставок. Речь идет в первую очередь о муке.
— Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, много хлебопекарских предприятий на грани остановки, — отмечает Укрхлебпром.
— К чему может привести подобное бездействие правительства в отношении социально значимых проблем, мы уже увидели на примере Казахстана, когда премьер-министр отмахнулся от возмущения общества повышением цен на газ тем, что это рыночная ситуация, — добавил в комментарии Delo.ua Александр Васильченко.
Напомним, 31 декабря 2021 года Кабинет министров установил в размере не выше 1% торговую надбавку за поставку природного газа собственной добычи производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.
При этом действие данного постановления должно продлиться до конца карантина по Covid-19, но не дольше конца апреля 2022 года.
В свою очередь постановлением №1433 Кабмин также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.
Напомним, что накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за куб. с января.