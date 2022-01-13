Как мотивировать ребенка учить математику

Пробудить интерес к математике можно у любого ребенка. Если раньше было принято считать, что способности к этому предмету у человека формируются с самого рождения и зависят от склада его ума, сейчас такой подход признан неактуальным.

Ученые доказали, что человеческий мозг от природы способен воспринимать, усваивать, анализировать и воспроизводить любую информацию.

Главное — правильно подходить к процессу обучения, доступно объяснить ребенку, зачем учить математику, использовать интерактивные методы, подкреплять теорию интересными примерами и уметь рассказать о сложном простыми словами.

Успех во многом зависит не так от ученика, как от харизмы и манеры преподавания учителя. Преподаватель должен знать, с чего начать обучение, как правильно подать материал и вызвать интерес у ребенка.

Зачем изучать математику: 5 основных причин

Одним из главных мотиваторов каждого человека является четкое понимание того, зачем ему это нужно.

Существует несколько причин, почему стоит полюбить и учить математику.

Она – лучший тренер человеческого мозга

Учеными доказано, что математика, как ничто другое, развивает мышление, внимание, улучшает память и расширяет кругозор.

Благодаря ей человек учится обобщать и выделять важное, анализировать и систематизировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать грамотные и взвешенные выводы, мыслить стратегически, думать на несколько шагов вперед.

Математика способствует закалке характера и формированию внутреннего стержня

Чтобы решить математическую задачу, человеку не обойтись без внимательности, настойчивости, ответственности, аккуратности и точности.

Именно эти особенности характера помогают сформироваться личности и учат преодолевать любые трудности.

Математика — двигатель гуманитарных способностей

Именно этот предмет помогает в лучшем усвоении гуманитарных наук, поскольку они тесно связаны. Социология, журналистика, лингвистика и другие направления опираются на математические понятия, модели и логические законы.

Без математики в повседневной жизни никак

Она нужна в любой сфере деятельности, даже в быту.

Рассчитать свой бюджет, определить, сколько карманных денег понадобится на определенный период, расплатиться в магазине, определить правильное соотношение каких-либо ингредиентов — математика нужна везде и всегда.

Знание этого предмета — залог успешной карьеры

В наше время люди, которые умеют мыслить, абстрагироваться, правильно планировать, решать нестандартные задачи, думать на несколько шагов вперед — необходимы.

Знание математики поможет достичь невероятных успехов и реализоваться практически во всех сферах, начиная от IТ и заканчивая наукой.

Можно стать хорошим аналитиком, брокером, финансистом, учителем — возможностей много.

Как правильно учить математику: советы профессионалов

Процесс и особенности обучения зависят от возраста ученика, его знаний и характера.

Каждый урок должен быть понятным и логически выстроенным: от теории к практике.

Пока ребенок не освоит одну тему, нельзя переходить к следующей, поскольку каждый урок в математике основан на понимании предыдущего. Чтобы процесс обучения приносил плоды, учителю необходимо соблюдать несколько правил.

Нужно приводить положительные примеры и аналогии

Ученику будет гораздо интереснее учиться, если он узнает, например, что математика помогает прогнозировать результаты различных спортивных соревнований.

Не ругайте за ошибки, а помогите найти решение

Чтобы не развить у ученика так называемую математическую тревожность, его не нужно критиковать и акцентировать на слабых местах.

Важно дать понять, что ошибка — это не страшно. Если ребенок ошибся, предложите вместе найти способы решения и причины, почему ошибка была допущена.

Важно подобрать корректный формат обучения

Для учеников младшей школы лучше всего выбирать игровой формат обучения. Например, для тех, кто хочет узнать, как изучать математику в первом классе, предусмотрены специальные порталы, на которых представлены:

математические лабиринты, квадраты;

кроссворды и ребусы;

головоломки;

пазлы.

Также существуют различные викторины, компьютерные и настольные игры, мобильные приложения, мультфильмы, которые делают процесс обучения более простым и увлекательным.

Не стоит сбрасывать со счетов художественные рассказы о математике, неординарные сборники и задачники. Популярностью пользуются такие книги: Алиса в Стране математики Льва Генденштейна, Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы Игоря Шарыгина.

Независимо от возраста ученика важно визуализировать учебный материал, применяя мультимедийные технологии.

Как выучить математику самостоятельно

В этом случае важны последовательность действий, усидчивость и четкое понимание того, зачем вам это нужно и где пригодятся полученные знания. Есть несколько способов быстрого освоения этого предмета:

выделить конкретное время для занятий (оптимально 3-4 урока в неделю);

разработать четкий план действий;

подобрать подходящие учебные материалы (книги, видеолекции, представленные в YouTube, установить на устройство специальные программы и др.), при необходимости — онлайн-курсы.

Также можно посмотреть полный гайд от Матема о том, как самостоятельно изучить математику с нуля. Здесь вы найдете ответы на такие вопросы: Сложно ли освоить эту науку и как упростить процесс обучения?, Как изучать высшую математику?