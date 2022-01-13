Как мотивировать ребенка учить математику

Пробудить интерес к математике можно у любого ребенка. Если раньше было принято считать, что способности к этому предмету у человека формируются с самого рождения и зависят от склада его ума, сейчас такой подход признан неактуальным.
Ученые доказали, что человеческий мозг от природы способен воспринимать, усваивать, анализировать и воспроизводить любую информацию.
Главное — правильно подходить к процессу обучения, доступно объяснить ребенку, зачем учить математику, использовать интерактивные методы, подкреплять теорию интересными примерами и уметь рассказать о сложном простыми словами.
Успех во многом зависит не так от ученика, как от харизмы и манеры преподавания учителя. Преподаватель должен знать, с чего начать обучение, как правильно подать материал и вызвать интерес у ребенка.
Зачем изучать математику: 5 основных причин
Одним из главных мотиваторов каждого человека является четкое понимание того, зачем ему это нужно.
Существует несколько причин, почему стоит полюбить и учить математику.
Она – лучший тренер человеческого мозга
Учеными доказано, что математика, как ничто другое, развивает мышление, внимание, улучшает память и расширяет кругозор.
Благодаря ей человек учится обобщать и выделять важное, анализировать и систематизировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать грамотные и взвешенные выводы, мыслить стратегически, думать на несколько шагов вперед.
Математика способствует закалке характера и формированию внутреннего стержня
Чтобы решить математическую задачу, человеку не обойтись без внимательности, настойчивости, ответственности, аккуратности и точности.
Именно эти особенности характера помогают сформироваться личности и учат преодолевать любые трудности.
Математика — двигатель гуманитарных способностей
Именно этот предмет помогает в лучшем усвоении гуманитарных наук, поскольку они тесно связаны. Социология, журналистика, лингвистика и другие направления опираются на математические понятия, модели и логические законы.
Без математики в повседневной жизни никак
Она нужна в любой сфере деятельности, даже в быту.
Рассчитать свой бюджет, определить, сколько карманных денег понадобится на определенный период, расплатиться в магазине, определить правильное соотношение каких-либо ингредиентов — математика нужна везде и всегда.
Знание этого предмета — залог успешной карьеры
В наше время люди, которые умеют мыслить, абстрагироваться, правильно планировать, решать нестандартные задачи, думать на несколько шагов вперед — необходимы.
Знание математики поможет достичь невероятных успехов и реализоваться практически во всех сферах, начиная от IТ и заканчивая наукой.
Можно стать хорошим аналитиком, брокером, финансистом, учителем — возможностей много.
Как правильно учить математику: советы профессионалов
Процесс и особенности обучения зависят от возраста ученика, его знаний и характера.
Каждый урок должен быть понятным и логически выстроенным: от теории к практике.
Пока ребенок не освоит одну тему, нельзя переходить к следующей, поскольку каждый урок в математике основан на понимании предыдущего. Чтобы процесс обучения приносил плоды, учителю необходимо соблюдать несколько правил.
Нужно приводить положительные примеры и аналогии
Ученику будет гораздо интереснее учиться, если он узнает, например, что математика помогает прогнозировать результаты различных спортивных соревнований.
Не ругайте за ошибки, а помогите найти решение
Чтобы не развить у ученика так называемую математическую тревожность, его не нужно критиковать и акцентировать на слабых местах.
Важно дать понять, что ошибка — это не страшно. Если ребенок ошибся, предложите вместе найти способы решения и причины, почему ошибка была допущена.
Важно подобрать корректный формат обучения
Для учеников младшей школы лучше всего выбирать игровой формат обучения. Например, для тех, кто хочет узнать, как изучать математику в первом классе, предусмотрены специальные порталы, на которых представлены:
- математические лабиринты, квадраты;
- кроссворды и ребусы;
- головоломки;
- пазлы.
Также существуют различные викторины, компьютерные и настольные игры, мобильные приложения, мультфильмы, которые делают процесс обучения более простым и увлекательным.
Не стоит сбрасывать со счетов художественные рассказы о математике, неординарные сборники и задачники. Популярностью пользуются такие книги: Алиса в Стране математики Льва Генденштейна, Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы Игоря Шарыгина.
Независимо от возраста ученика важно визуализировать учебный материал, применяя мультимедийные технологии.
Как выучить математику самостоятельно
В этом случае важны последовательность действий, усидчивость и четкое понимание того, зачем вам это нужно и где пригодятся полученные знания. Есть несколько способов быстрого освоения этого предмета:
- выделить конкретное время для занятий (оптимально 3-4 урока в неделю);
- разработать четкий план действий;
- подобрать подходящие учебные материалы (книги, видеолекции, представленные в YouTube, установить на устройство специальные программы и др.), при необходимости — онлайн-курсы.
Также можно посмотреть полный гайд от Матема о том, как самостоятельно изучить математику с нуля. Здесь вы найдете ответы на такие вопросы: Сложно ли освоить эту науку и как упростить процесс обучения?, Как изучать высшую математику?