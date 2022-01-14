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Факты / Украина / Общество

В 2021 году украинцы больше женились и меняли имена

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
весілля

За 2021 год в Украине зарегистрировали 214 012 браков и 29 587 разводов. Соответствующие данные обнародовало Министерство юстиции.

По количеству браков лидерами являются украинская столица и четыре области: Днепропетровская, Одесская, Харьковская и Львовская.

В ведомстве также сообщили, что за прошлый год в Украине родилось 273 772 ребенка. Больше всего детей родилось в Киеве — 29 768, Днепропетровской (19 687), Львовской (19 548), Одесской (19 437) и Харьковской (15 581) областях.

Примечательно, что в 2021 году украинцы чаще стали менять имена. По официальной информации, изменить данные о фамилии, имени и отчестве решили 15 861 человек.

Больше всего меняли имена в Киеве (1788), Днепропетровской (1367) и Черновицкой областях (1367).

По сравнению с показателями за 2020 год, возросло количество составленных актовых записей о государственной регистрации: количество браков увеличилось на 46 038, как и количество разводов на 657. Также изменить имя решили в 3 433 раза больше чем 2020 года.

В начале января в Минюсте рассказали, какие редкие и необычные имена давали киевляне в 2021 году своим детям. Среди них такие: Этери, Белль, Афина, Сабина, Мелодисон, Доминика, Доне Дарья, Балтазар, Гериций, Савватий и другие.

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Царь и Империя: какие имена выбирали украинцы для своих детей в 2021 году

Источник: Минюст

Фото: Unsplash

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