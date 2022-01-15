Правоохранители направили в суд обвинительный акт относительно подозреваемых по делу о катастрофе Ан-26 под Харьковом в сентябре 2020 года, в результате которого погибли 26 украинских военных.

По данным Государственного бюро расследований, фигурантами дела являются экс-командующий Воздушными силами ВСУ, экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, экс-командир воинской части А4104, его два экс-заместителя и экс-руководитель полетов.

Фигурантов обвиняют в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода, нарушении правил подготовки к полетам и эксплуатации летательных аппаратов.

Прокуратура выяснила, что во время проведения учебного полета на авиационном аэродроме воинской части количество курсантов на самолете превышало норму.

Воздушное судно выполнило не предусмотренные ему летные упражнения, а на подлете к посадочной полосе потеряло высоту, столкнулось с землей и загорелось.

25 сентября 2020 года возле военного аэродрома в авиакатастрофе под Чугуевом погибли шесть членов экипажа и 20 курсантов военного университета.

Действия экс-командующего ВС ВСУ и экс-начальника ХУВС квалифицировали по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение к воинской службе), экс-командира воинской части и двух его экс-заместителей – по части 3 статей 425 и 416 (Нарушение правил полетов или подготовки для них), экс-руководителя полетов – по статье 416 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 15 лет. Вскоре подозреваемые предстанут перед судом.