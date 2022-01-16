Мокрый снег и оттепель: какой будет погода 17 января

В понедельник, 17 января, на большей части территории Украины пройдет мокрый снег.

Без существенных осадков будет лишь на юге и востоке страны.

Днем в южных областях температура поднимется до +7 градусов, а в западных – до +3. Ночью холоднее всего будет на востоке – до -11, а теплее – на юге и западе – до -3.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 17 января читайте в материале Фактов ICTV.

Погода в регионах

В западных областях пройдет мокрый снег. Местами ожидаются сильные снегопады. Ночью столбик термометра опустится от -1 до -8 градусов. Днем ожидается оттепель – от 0 до +2.

В центральных регионах будет аналогичная погода, но без сильных снегопадов. Ночью будет от -3 до -5 градусов, днем ожидается от 0 до +2.

На севере страны пройдет мокрый снег. Ночью будет от -3 до -6 градусов, а днем температура поднимется от -1 до +3 градусов.

В восточных областях существенных осадков не ожидается. Днем столбик термометра покажет от -1 до +2, а ночью – от -4 до -11 градусов.

На юге погодные условия будут такими же. Днем воздух нагреется от +2 до +7 градусов, а ночью температура будет колебаться от -1 до -5.

В Киеве пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра покажет от +1 до +3. Ночью температура опустится от -3 до -5.