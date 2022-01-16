Нацгвардейцы задержали двух граждан Азербайджана на Луганщине: что произошло

Бойцы Национальной гвардии Украины задержали в Луганской области двух азербайджанцев.

Это произошло в одном километре от линии разграничения, на наблюдательном посту.

Украинские нацгвардейцы провели проверку, в ходе которой узнали, что один из иностранцев должен был покинуть страну еще до 10 января. У второго гражданина Азербайджана и вовсе не было разрешения на пребывание в Украине.

Правоохранители также выяснили, что оба задержанных ранее уже отбывали наказание в тюрьме.

Иностранцы были переданы сотрудникам Госпогранслужбы для дальнейшего принятия решения о том, как поступить с нарушителями.

По данным пресс-службы МВД, нацгвардейцы в ООС охраняли общественных порядок в шести населенных пунктах в Луганской и Донецкой областях. Они там находились в период с 10 по 16 января.

За указанный период они проверили более 37 тысяч машин и свыше 51 тысячи граждан. В ходе операции были задержаны 70 человек, из который 14 – арестованы за уголовные правонарушения, а 56 – за административные.