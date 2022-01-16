Повышен уровень опасности: в ГСЧС рассказали об ухудшении погоды в Украине

В Украине 17 января резко испортится погода из-за предстоящих снегопадов.

Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, на высокогорье Ивано-Франковской области возможен сход лавин. Уровень снеголавинной опасности в этой местности был поднят до третьего.

Более того, в Украине ожидаются сильные порывы ветра. По данным ГСЧС, ночью ветрено будет в западных и северных областях. Днем порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Спасатели подняли уровень опасности до желтого.

Также уточняется, что во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях порывы ветра достигнут 25-28 м/с. Уровень опасности поднят до второго.

В связи с непогодой могут возникнуть проблемы с подачей электричества. Также может быть нарушено движение транспорта.

Напомним, по прогнозу синоптиков в понедельник почти по всей территории Украины ожидается мокрый снег.

В западных областях пройдут сильные снегопады. Без существенных осадков будет лишь на юге и востоке страны.

Ночью холоднее всего будет в восточных областях, где температура воздуха опустится до -11 градусов. Днем почти по всей стране ожидается плюсовая температура.