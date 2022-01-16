В Киеве на три дня изменено расписание городской электрички

В Киеве в течение ближайших трех дней будет изменено расписание городской электрички.

По данным Киевпастранса, в период с 17 по 19 января по техническим причинам будут отменены несколько рейсов.

— Просим прощения за принесенные неудобства, – сказали в Киевпастрансе.

Утром, 17 января, отменены рейсы №7307 и №7315 от станции Дарница, а также №7308 и №7316 от станции Киев-Волынский.

Вечером, в понедельник, не будут курсировать электрички №7416 и №7424 от станции Борщаговская, а также №7423 и №7431 от Дарницы.

Утром, 18 января, не будет электричек №7307 и №7315 от Дарницы, а также №7308 и №7316 от станции Киев-Волынский.

Вечером того же дня отменены рейсы №7416 и №7424 от Борщаговской, а также №7423 и №7431 станции Дарница.

В среду, утром, отменены поезда №7307 и №7315 от Дарницы, а также №7308 и №7316 от станкции Киев-Волынский.

Вечером, 19 января, не будут курсировать электрички №7416 и №7424 от Борщаговской, а также №7423 и №7431 от Дарницы.

Источник: Киевпастранс

Фото: Киевпастранс