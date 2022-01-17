Статистика свидетельствует, что украинцы больше всего тратят денег на книги. Неудивительно, ведь именно знания – самая большая ценность. Книги могут погрузить читателя в новую вселенную и подарить атмосферные эмоции, которые иногда не могут появиться после просмотра фильма или сериала.

Однако во время зимних праздников работы стало больше, даже работники книжных магазинов почувствовали это на себе. Украинцы массово покупали книги как подарок малышам или друзьям.

Директор сети Книгарня Є Екатерина Федоренко рассказала Фактам ICTV о работе на зимние праздники и объяснила, почему в этот период могли быть задержки с заказами книг.

— єПідтримка всем добавила работы, не только нашей сети. Это совпало с праздниками. Во-первых, когда начиналось, это была Национальная неделя чтения, который инициировал Украинский институт книги. Уже тогда дарить книги было модно, скажем так.

По мнению Федоренко, книга – это лучший подарок. Украинцы ценят знания и стремятся подарить их своим родным.

– На День святого Николая детские книги всегда идут на ура. Дальше последовали Новый год, Рождество, старый Новый год. Но книги все покупают и дарят, потому что как без подарка? Книга – лучший подарок.

Директор сети Книгарня Є убеждена, что на каждую книгу найдется свой читатель, поскольку люди отдают предпочтение разным жанрам.

– Что покупают? У каждого разные вкусы. Люди приходят в книжный магазин и выбирают в первую очередь на подарок кому-то. Ребенку – это одно, но берут и взрослым. Люди – разные. Есть книги на разные вкусы и возрастные категории.

Она рассказала, что украинцы любят читать о разных историях и событиях. Некоторые предпочитают детективы или фантастику, однако и поклонников истории остается немало.