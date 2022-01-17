До среды, 19 января, физические лица-предприниматели должны уплатить единый взнос за четвертый квартал 2021 года.

Речь идет, в частности о ФЛП на упрощенной системе налогообложения, лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и членах фермерских хозяйств.

20 января является последним днем для уплаты авансовых взносов по единому налогу за месяц для ФЛП упрощенной системы налогообложения первой и второй групп.

Таким образом предпринимателям следует учесть, что с 1 января изменились реквизиты бюджетных счетов для зачисления поступлений в государственный бюджет и отдельных счетов для зачисления платежей в местные бюджеты.

Государственная казначейская служба Украины изменила их в связи принятием госбюджета на 2022 год.

Актуальные расчетные счета для уплаты налогов ФЛП в 2022 году размещены на сайте ГНС.

Средства, уплаченные плательщиками на счета, которые действовали до 1 января 2022 года, Казначейство не будет зачислять в бюджет и будет возвращать плательщикам для уточнения реквизитов.

Вместе с тем, Государственная налоговая служба обращает внимание ФЛП-плательщиков единого налога первой и второй групп, что с 1 января изменились размеры ставок единого налога.

Поскольку прожиточный минимум с начала года составляет 2 481 грн, а минимальная зарплата – 6 500 грн, максимальный месячный размер единого налога в 2022 году:

плательщиков единого налога первой группы – 248,10 грн (не более 10% размера прожиточного минимума),

для плательщиков единого налога второй группы – 1 300 грн (не более 20% размера минимальной заработной платы).

Напомним, что с 1 января 2022 года все физические лица-предприниматели, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны обязательно использовать в своей деятельности кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

Освободили от обязательного использования кассовых аппаратов предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах.

Как выбрать и подключить кассовый аппарат, читайте в материале.

Источник: Государственная налоговая служба