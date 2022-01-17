Коронакризис и бесконтрольная печать долларов США запустили цепную инфляционную реакцию. Это точно заметили украинцы, ежедневно покупающие продукты, рост цен на которые трудно было не заметить.

Но эксперты говорят, что может быть еще хуже. Экономический советник президента Олег Устенко объясняет, что причина в показателях Чикагской биржи, специализирующейся на продовольствии.

— Она показывает, что примерно 10-20% может быть увеличение стоимости по сельскохозяйственной продукции. И то, что мы можем купить в начале этого года за 100 грн, в конце этого года мы сможем купить за 107 грн, — говорит Устенко.

А в Нацбанке прогнозируют, что инфляция в этом году может достигнуть 7%. Поэтому, чтобы замедлить ее темпы, в правительстве начали принудительно ограничивать наценку в торговых сетях десятью процентами.

Но, кроме того, во властных кабинетах задумались над так называемыми фудстемпингами (в переводе “пищевые талоны”), которые уже существуют в США.

В СМИ сразу появились сенсационные заголовки о возрождении продовольственных карт. А соцсети начали шутить о возвращении в СССР.

Но эксперты объясняют, что нынешняя система будет отличаться от советской. Ведь будут выдаваться не продукты, а деньги на еду. Но что за них можно будет купить?

Экономический эксперт Олег Пендзин объясняет, что, вероятнее всего, за эти деньги можно будет приобрести социальные продукты, по которым рассчитывают потребительскую корзину. То есть только самое необходимое – борщовый набор, хлеб, молоко, подсолнечное и сливочное масло, мясо, крупы.

Но пока что не определились с механизмом выплат. Есть идея переводить деньги на виртуальную карточку через приложение Дія, либо они будут поступать на специальный счет.

Однако самый главный вопрос, где взять деньги на так называемые продуктовые карты? По подсчетам экспертов, на эту помощь малоимущим может понадобиться несколько десятков миллиардов гривен.

Скорее всего, на помощь беднейшим сбросятся все остальные украинцы. Но как будет на практике – покажет очередной скачок цен на продукты.