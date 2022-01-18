Воинский учет для женщин в Украине: Зеленский призвал уточнить список профессий

Президент Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова уточнить список представительниц специальностей и профессий, подлежащих воинскому учету.

Глава государства в ответ на петицию об отмене воинского учета для женщин намерен сократить перечень профессий, согласно которым украинки должны это делать.

Об этом говорится в ответе Владимира Зеленского на электронную петицию № 22/130110-эп, которую 23 декабря 2021 разместили на Официальном интернет-представительстве президента Украины.

По мнению Офиса президента, общественный резонанс вызван недостаточно обоснованным, слишком широким перечнем специальностей и профессий.

Обращение поддержали более 37 тыс. украинцев. Зеленский отметил, что граждане имеют равные конституционные права и свободы, равны перед законом, поэтому не может быть привилегий или ограничений по полу.

Согласно закону Украины О воинской обязанности и военной службе, украинки со специальностью или профессией из утвержденного перечня Министерства обороны Украины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту, обязаны становиться на воинский учет.