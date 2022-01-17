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Факты / Украина / Общество

Нашли гранаты и взрывчатку: СБУ проверяет информацию про подготовку диверсий на Луганщине

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Схрон бойовиків на Луганщині

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон оружия боевиков террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Это произошло во время комплексных мероприятий в зоне проведения Операции объединенных сил.

В тайнике боевиков, который находился на территории частного дома в Сватовском районе, СБУ обнаружила взрывчатку и боевые гранаты.

Также там хранились тротил, реактивная противотанковая граната, гранаты РГД-5, запалы УДЗ и патроны для огнестрельного оружия.

В том домовладении проживал человек, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Правоохранительные органы выясняют, причастен ли он к террористическим организациям, а именно, к диверсионным группам боевиков.

Нашли гранаты и взрывчатку: СБУ проверяет информацию про подготовку диверсий на Луганщине / 2 фотографии

В настоящий момент ведется досудебное расследование. Правоохранительные органы проверяют информацию о подготовке диверсий и устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в апреле 2021 года СБУ находила аналогичный тайник в Луганской области.

Мужчина, воевавший на стороне боевиков “ЛНР”, хранил различные боеприпасы в собственном доме.

Местный житель до этого месяц находился в розыске. Боеприпасы были переданы на экспертизу.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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