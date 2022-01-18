В Киеве с марта проезд школьников в общественном транспорте будет бесплатным только для тех, у кого есть электронная карточка ученика. Об этом сообщили в КГГА.

По словам замглавы Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевского, оформить электронную карточку ученика необходимо до 1 марта.

— Сейчас почти для половины учащихся уже оформлен и издан новый электронный документ. Те, кто до сих пор не оформили для своих детей карточку ученика, должны уяснить, что действующее законодательство не позволяет иным образом предоставлять возможность бесплатного проезда школьникам. И в таком случае родителям придется за них платить в общественном транспорте, – отметил Мондриевский.

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Как оформить электронную карточку учащегося

Для этого родителям необходимо зайти на портал Киев цифровий и зарегистрироваться.

После регистрации следует подтвердить данные и перейти в личный кабинет, где и начать создание карточки учащегося.

Если данные ребенка есть в системе, родителям надо привязать карту к своему аккаунту, нажав соответствующую кнопку.

Если данные ребенка отсутствуют, система сообщает о необходимости написать запрос на электронный адрес школы, в которой учится ребенок, или обратиться в техническую поддержку.

Далее понадобится скачать фотографию ребенка, а следующим шагом будет подтверждение заказа электронного билета ученика.

Заказ необходимо будет оплатить.

Родители могут отслеживать статус заказа. Система уведомит персональным письмом на указанный электронный адрес об исполнении заказа электронного ученического билета.

Детальная пошаговая инструкция для родителей.