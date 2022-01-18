Депутаты Киевсовета планируют рассмотреть введение бесплатного проезда в столичном транспорте

Киевсовет может рассмотреть возможность введения бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте.

О такой инициативе на брифинге сообщил депутат Киевсовета от Слуги народа Андрей Витренко. По его словам, после того, как городские власти в конце прошлого года анонсировали повышение тарифов на проезд, депутаты создали рабочую группу по изучению этого вопроса.

— К ней присоединяются и члены нашей команды, которые являются профессионалами в транспортной сфере. И мы будем прорабатывать вопросы вообще бесплатного транспорта для киевлян. Есть несколько моделей финансирования транспорта. Одна из них – бесплатный транспорт. Мы будем настаивать на введении в Киеве именно этой модели, – объяснил Витренко.

Со своей стороны народный депутат от Слуги народа Леся Забуранная заявила, что в январе должен начаться аудит деятельности коммунальных предприятий Киевпасстранс и Киевский метрополитен.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, новые цены на проезд в общественном транспорте Киева ориентировочно планируют установить после отопительного сезона, то есть весной.

Ожидается, что стоимость проезда для жителей столицы, которые имеют Карточку киевлянина, вырастет до 12 грн, а одноразовый билет – до 20 грн.