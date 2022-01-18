Украинские пограничники обустраивают вертолетные площадки вдоль границы с Беларусью, чтобы при необходимости обеспечить опрокидывание резервов в случае резкого изменения ситуации.

В Госпогранслужбе напомнили, что с ноября 2021 года на украинско-белорусской границе работают около трех десятков инженерных групп, которые занимаются установкой разного заграждения – из егозы, колючей проволоки, сетки-рабицы, а также производят переносные заграждения.

Пока эти группы обустраивают и вертолетные площадки.

Сейчас пограничники могут самостоятельно ежесуточно производить заграждения, позволяющие обустроить участок границы протяженностью до трех километров.

Также закупили около 300 тонн сырья, что позволяет изготовить заграждения для перекрытия около 62 км украинско-белорусского участка границы.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия планируют провести новые масштабные военные учения уже в феврале 2022 года.