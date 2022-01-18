В 2022 году госуслуги для моряков будут максимально оцифрованы и избавлены от коррупции – Мининфраструктуры

Начатая в прошлом году работа по избавлению системы дипломирования моряков от коррупции с одновременной ее диджитализацией, будет продолжена в этом году.

Об этом в Facebook заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он напомнил, что в прошлом году СБУ разоблачила крупнейшую коррупционную схему по оформлению разрешительных документов для моряков, в которой участвовали чиновники Госслужбы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

Организаторы схемы, забрав в конце 2019 года в частные руки реестр моряков и требуя от них от $3 тыс. до $8 тыс. за прохождение переаттестации, ежегодно получали незаконные доходы до $150 млн.

После обнаружения дата-центра, в котором хранились данные, оказалось, что все они были в разрозненном виде и приспособлены под коррупционные нужды организаторов схемы.

Чтобы данные моряков не утратились и, в то же время, система начала работать эффективно, МИУ вместе с Минцифрой и проектом USAID/UK aid Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS летом прошлого года начали процесс восстановления реестра и создания нового информационного продукта.

— На прошлой неделе уже объявлен тендер на разработку первой очереди модуля дипломирования моряков, а также государственных электронных услуг для моряков на портале ДІЯ, — рассказал Кубраков.

Он также добавил, что в ноябре уже было возобновлено функционирование ключевых информационных систем.

Пока идет усовершенствование системы, в связи с пандемией был продлен срок действия ранее выданных документов до июля 2022 года.

Одновременно начал действовать экспериментальный проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0.

МИУ планирует в будущем перевести тестирование полностью на эту систему, обязательным условием которой является использование английского языка при сдаче экзаменов.

Министр также напомнил, что в прошлом году Верховная Рада приняла законопроект №3944, отменивший обязательную периодическую аттестацию моряков с непрерывным стажем работы на судах.

По этой норме 120 моряков уже получили протоколы квалификационных комиссий, решения по еще около 200 будут вынесены до конца января.

— Наш план — максимально оцифровать государственные услуги для моряков, вывести их на качественно новый уровень и минимизировать коррупционные риски, — отметил Кубраков.