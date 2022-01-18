Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Харькове задержан криминальный авторитет за вымогание $250 тысяч

Марта Бондаренко редактор ленты
В Харькове задержан криминальный авторитет за вымогание $250 тысяч

В Харькове на проспекте Науки оперативники задержали так называемый криминальный авторитет, который угрожал местному предпринимателю физической расправой и заставлял отдать ему $250 тысяч вымышленного долга.

Так, 17 января оперативники, следователи областной полиции и силовики КОРД задержали мужчину при получении им денег на сумму $150 тысяч.

нацполіція_кримінальний авторитет нацполіція_кримінальний авторитет нацполіція_кримінальний авторитет

Уголовный авторитет был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

За совершенное преступление мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что за вымогательство взятки в размере $150 тысяч задержали заместителя начальника отдела Офиса генпрокурора и его пособника.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка