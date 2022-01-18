В Харькове на проспекте Науки оперативники задержали так называемый криминальный авторитет, который угрожал местному предпринимателю физической расправой и заставлял отдать ему $250 тысяч вымышленного долга.

Так, 17 января оперативники, следователи областной полиции и силовики КОРД задержали мужчину при получении им денег на сумму $150 тысяч.

Уголовный авторитет был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения по ч. 4. ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины и избрание меры пресечения.

За совершенное преступление мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что за вымогательство взятки в размере $150 тысяч задержали заместителя начальника отдела Офиса генпрокурора и его пособника.