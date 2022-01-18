Зеленый переход: Нафтогаз планирует перевести ряд ТЭЦ на возобновляемые источники энергии

Ряд украинских ТЭЦ могут перевести с газа на альтернативные виды топлива.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина рассказал руководитель ООО Нафтогаз Тепло Виталий Михайльо.

Эта дочерняя компания НАК Нафтогаз Украины руководит Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) и ожидает передачи ей в управление шести крупных государственных ТЭЦ (Днепровской, Николаевской, Криворожской, Херсонской, Одесской, а также Северодонецкой).

Виталий Михайльо сообщил, что компания уже разработала трехлетнюю стратегию модернизации этих ТЭЦ. Она предусматривает привлечение около $900 млн инвестиций из разных источников.

Акцент во время модернизации будут делать на так называемом зеленом переходе с максимальным использованием возобновляемых источников энергии вместо природного газа.

— Каждый наш объект — это локальная история, которая будет рассматриваться индивидуально. Но подход будет один: максимальная доля ВИЭ и минимальная доля метана. Пока ориентируемся на модель комбинированных мощностей, набор которых зависит от региона: это может быть ветер или солнце с батарейними системами хранения энергии или котлами на биотопливе, — подчеркнул Виталий Михайльо.

По словам руководителя Нафтогаз Тепло, каждая ТЭЦ имеет у себя достаточные площадки для размещения солнечных и ветряных электростанций, и возможности их подключения после полной модернизации.

Поставлять же биосырье, а также специально переработанный мусор как топливо, компания предлагает местным производителям.

— Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, местный малый бизнес, который будет знать, что компании для производства тепла и электроэнергии требуется ежегодно определенное количество биосырья. Пусть это будет треска или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес, – сказал Михайльо.

Он отметил готовность компании подписывать долгосрочные контракты, например, на 10 лет, чтобы партнеры могли инвестировать деньги в развитие своего бизнеса.

Сейчас в Нафтогазе ожидают окончательного перехода права собственности на активы указанных ТЭЦ.

Фото: Федерації роботодавців нафтогазової галузі