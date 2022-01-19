20 января на большей территории Украины, а именно на Западе, в центре и южных регионах, днем ​​прогнозируется теплая погода.

Так, в западных областях прогнозируется мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1 до +2°C.

В центральных регионах мокрый снег ожидается в Винницкой области. Ночная температура от -3°C до -5°C, а дневная будет колебаться около +2°C.

На севере страны возможен мокрый снег в Киевской и Житомирской областях. Днем температура составит от -1 до +3°C.

Холоднее всего будет на Востоке. Днем солнечно, без осадков, однако морозно — до -5°C.

А теплее всего будет в южных областях — до +6°C днем. В Крыму до +7°C. Осадки не прогнозируются.