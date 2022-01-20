В Киеве мошенники занимались махинациями под видом инвестирования в криптовалюту

В Киеве правоохранители разоблачили группу мошенников, занимавшихся махинациями под видом инвестирования в криптовалюту. Они обманули десятки граждан на 3 млн грн.

По данным Киевской городской прокуратуры, злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги. Они предлагали потенциальным клиентам получить прибыль на рынке криптовалюты.

Мошенники предлагали купить виртуальную валюту по выгодной цене и продавать дальше по большей стоимости, а также услуги по реализации арбитража трафика.

Правонарушители вовлекали доверчивых людей, для которых минимальный взнос для получения сверхприбылей составлял около 11 тыс. грн.

После перечисления денег на электронные кошельки и банковские счета мошенники не оказывали никаких услуг, блокировали клиентов и распределяли средства между собой.

Организатором схемы стал 21-летний житель Киева. Его задержали на встрече с инвестором, передавшим 400 тыс. грн. Остальных участников преступной группы также задержали.

Ему и шестерым сообщникам сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Мошенникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Правоохранители выясняют личности других участников, причастных к незаконной схеме. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Киевская городская прокуратура