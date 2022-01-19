В Нафтогазе отреагировали на дело в АМКУ: касается прежнего контракта, заключенного при предыдущем руководстве

НАК Нафтогаз Украины прокомментировал начало рассмотрения Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) дела о нарушении ООО ГК Нафтогаз Трейдинг законодательства о защите экономической конкуренции.

В АМКУ обвиняют компании в злоупотребление монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

В Нафтогазе пояснили: речь идет о соглашении, подписанном при предыдущем менеджменте компании в марте 2021 года с ООО ЙЕ Энергия.

Руководителем Нафтогаза на то время был Андрей Коболев, курировал соответствующее направление работы в компании главный исполнительный директор Отто Ватерландер, а непосредственным участником документов выступил директор дивизиона Трейдинг Виллем Коппульс.

— Соответствующий контракт действительно предоставлял компании ЙЕ Энергия возможность покупать газ у Нафтогаза дешевле, чем это могли делать другие поставщики газа населению. Он также давал возможность весь газ, приобретенный по цене 7,4 грн за м куб., перепродавать не населению, а коммерческим компаниям, цены для которых на рынке могут превышать и 40 грн за м куб. При этом Нафтогаз был бы вынужден все равно поставлять газ для нужд населения. Указанный контракт с ЙЕ Энергией также создавал неоправданные кредитные риски для Нафтогаза, поскольку он предусматривал оплату по факту за проданный газ в период до октября 2021 года, — говорится в сообщении Нафтогаза.

Однако, как напоминают в компании, с октября 2021 года Нафтогаз остановил действие указанного соглашения с ООО ЙЕ энергия.

— И таким образом остановил возможные многомиллиардные злоупотребления. Долги компании ЙЕ Энергия перед Национальной компанией по этим сделкам не погашены по сей день. Благодаря расторжению указанного контракта новое руководство Нафтогаза предотвратило потери для государственной компании и, соответственно, получение сверхприбылей ЙЕ Энергией на сумму более 110 млрд грн, — добавляют в Нафтогазе.

Сейчас Нафтогаз реализует газ всем компаниям, которые поставляют его населению, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы, отмечают в национальной компании.