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Факты / Украина / Общество

Препятствование, угрозы и насилие против журналистов: 64 людям сообщили о подозрении

Юля Захарченко редактор ленты
Препятствование, угрозы и насилие против журналистов: 64 людям сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили 64 людям о подозрении за противоправные действия относительно представителей средств массовой информации в нескольких городах Украины.

По данным Национальной полиции, всего зарегистрировали 189 уголовных производств, среди которых 38 обвинительных актов направили в суд.

Больше всего случаев препятствования деятельности, угроз и насилия относительно журналистов зафиксировали в Киеве, Одесской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

По состоянию на декабрь 2021 года, большинство дел начали по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов. На втором месте – угрозы и насилие против представителей СМИ.

Чтобы предотвратить случаи незаконных действий относительно журналистов, полицейские наладили сотрудничество с творческими союзами и объединениями. Правоохранители принимают участие в общественных слушаниях, направленных на защиту представителей СМИ.

В Национальной полиции подчеркнули, что защита журналистов – одно из направлений деятельности правоохранителей для защиты интересов общества и государства.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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