В Киевской области разоблачили двух женщин, которые больше года вербовали девушек и отправляли их в Турцию для предоставления сексуальных услуг.

По данным следствия, организовали незаконный бизнес 38 и 42-летняя жительницы Бориспольского района. У женщин были широкие связи за рубежом, в том числе в развлекательной сфере.

Завербованных девушек ждала либо работа в публичных домах, либо обслуживание клиентов на курортных виллах.

За год работы злоумышленницы разделили обязанности: одна из координаторов подыскивала жертв и занималась вербовкой, а другая отвечала за логистику, документы и финансы.

Девушкам, имеющим опыт работы в модельном бизнесе, организаторы бизнеса предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг.

Преступную схему разоблачили при попытке отправки в Стамбул еще двух девушек.

Торговцы людьми размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин. Заработную плату предлагали в размере $5 тыс. за две недели.

Жертвами злоумышленниц становились студентки, попавшие в сложное материальное положение.

Злоумышленники обеспечивали их билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В среднем девушки обслуживали от пяти до семи клиентов за день.

Продавали девушек в Стамбул: в Киевской области разоблачили канал торговли людьми / 7 фотографий

В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек.

Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет. Каждая девушка отдавала своим работодателям до 50% заработка. За рекламу своих услуг за границей девушки платили отдельно.

У трафикеров изъяли черную бухгалтерию, где на каждую из девушек было заведено личное дело с учетом израсходованных средств на жилье, транспорт, рекламу и процента, который организаторы уже возместили.

В настоящее время 38-летнюю организатора правоохранители задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины.

Решается вопрос по сообщению подозрения второй фигурантке. За совершенное организаторам бизнеса грозит заключение сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области