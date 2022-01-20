Продавали девушек в Стамбул: в Киевской области разоблачили канал торговли людьми

В Киевской области разоблачили двух женщин, которые больше года вербовали девушек и отправляли их в Турцию для предоставления сексуальных услуг.
По данным следствия, организовали незаконный бизнес 38 и 42-летняя жительницы Бориспольского района. У женщин были широкие связи за рубежом, в том числе в развлекательной сфере.
Завербованных девушек ждала либо работа в публичных домах, либо обслуживание клиентов на курортных виллах.
За год работы злоумышленницы разделили обязанности: одна из координаторов подыскивала жертв и занималась вербовкой, а другая отвечала за логистику, документы и финансы.
Девушкам, имеющим опыт работы в модельном бизнесе, организаторы бизнеса предлагали работу эскорта с последующим предоставлением сексуальных услуг.
Преступную схему разоблачили при попытке отправки в Стамбул еще двух девушек.
Торговцы людьми размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин. Заработную плату предлагали в размере $5 тыс. за две недели.
Жертвами злоумышленниц становились студентки, попавшие в сложное материальное положение.
Злоумышленники обеспечивали их билетом на самолет и жильем в бюджетных отелях. В среднем девушки обслуживали от пяти до семи клиентов за день.
В ходе обысков правоохранители изъяли вещественные доказательства и черновые записи, свидетельствующие о том, что за границу отправили более 30 человек.
Возраст девушек составлял от 20 до 30 лет. Каждая девушка отдавала своим работодателям до 50% заработка. За рекламу своих услуг за границей девушки платили отдельно.
У трафикеров изъяли черную бухгалтерию, где на каждую из девушек было заведено личное дело с учетом израсходованных средств на жилье, транспорт, рекламу и процента, который организаторы уже возместили.
В настоящее время 38-летнюю организатора правоохранители задержали. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины.
Решается вопрос по сообщению подозрения второй фигурантке. За совершенное организаторам бизнеса грозит заключение сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Источник: Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области