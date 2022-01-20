В сети показали фото Большой стройки сверхсовременной многопрофильной больницы в Краматорске

В Краматорске продолжается строительство Областной многопрофильной больницы, которая будет рассчитана на оказание медпомощи 2,5 млн жителей восточных областей Украины.

Фото работ, которые ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, опубликовал в Facebook Юрий Голик.

Планируется, что больница обеспечит высокоспециализированной медицинской помощью не только население Донецкой области, но и жителей близлежащих территорий Луганщины и Харьковщины.

В медучреждении обустроят мощное консультативно-диагностическое подразделение, рассчитанное на 600 посещений в смену.

Стационарную помощь планируют оказывать в 19 отделениях с общим фондом 600 коек.

В структуре больницы предусмотрено функционирование уникальных высокоспециализированных отделений, где будут предоставляться виды медицинской помощи, пока недоступные на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, в больнице обустроят отделения кардиохирургии (в том числе детской), сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии, политравмы.

На базе стационарных отделений будут размещены клинические кафедры Донецкого национального медицинского университета.

Во всех блоках будущей больницы уже завершено устройство ростверков и фундаментов, оборудованы внутренние электрические сети, подключены две постоянные сети водоснабжения.

Сейчас специалисты занимаются бетонированием вертикальных элементов – колонн, стен, полов – и технических помещений. На стройке задействованы более 300 специалистов и 40 единиц техники.

Как ранее сообщил президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы Большая стройка за два года были построены и модернизированы более 200 приемных отделений украинских больниц и 600 сельских амбулаторий.