Ситуация с водными ресурсами на оккупированном Крымском полуострове в 2022 году улучшилась по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте так называемого Крымского федерального университета.

— При максимальном использовании ресурсов и отсутствии осадков текущих запасов хватит как минимум на год, — сообщил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры “Крымского федерального университета” Илья Николенко.

По его словам, в сезон активной загрузки в неделю потребляется 2-2,5 млн кубометров воды, то в зимние месяцы — 1-1,5 млн кубометров.

Если исключить осадки в течение года, то существующих запасов хватит как минимум на 55-70 недель.

— Следует учитывать, что мы прошли два года с минимальными осадками, следующий такой период может повториться через пять-шесть лет, – рассказал Николенко.

В начале прошлого года в оккупированном Крыму фактическое наполнение всех водохранилищ естественного стока составляло 33 млн кубометров. К началу 2022 года эта цифра увеличилась до 163 млн кубометров, что существенно больше среднего многолетнего объёма наполнения – 135 млн кубометров.