Из-за стремительного роста новых случаев заболеваемости коронавирусом местные власти просят работодателей перевести работников на дистанционную работу.

– Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости Covid-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей города, — заявила замглавы КГГА Анна Старостенко.

Анна Старостенко объяснила, что новый штамм коронавируса Омикрон очень контагиозный (заразный), особенно в закрытых помещениях.

Поэтому снизить риск инфицирования можно соблюдая основные санитарные правила: находиться в масках, не нарушать дистанцию и часто мыть или обрабатывать руки дезинфектором.

Также в КГГА подчеркнули: если работников невозможно перевести на дистанционную работу, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции. При появлении первых симптомов простуды киевлян просят оставаться дома.

По состоянию на 21 января в Украине подтвердили 20 156 новых случаев Covid-19, что является тревожным сигналом ухудшения эпидситуации в стране.

Со своей стороны министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентром является Западная Украина. Самая сложная эпидситуация в Ивано-Франковской области.