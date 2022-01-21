Местные жители Кривого Рога рассказали о пережитом землетрясении. Подземные толчки в городе они почувствовали утром 21 января.

Об этом они написали в комментариях к сообщению на странице местной группы в социальной сети Facebook. Специалисты утверждают, что землетрясение ощутили жители нескольких районов города.

Жители Кривого Рога, почувствовавшие подземные толчки, рассказали, что в их квартирах открылась дверь от шкафа-купе, звенела посуда, ненадолго пропал свет и подвинулся диван.

– Да, очень сильно. Дверь в шкаф-купе приоткрылась. Что это было? Ощутилось, звенела посуда, — рассказали они.

Одна из жительниц Кривого Рога отметила, что почувствовала мощный толчок. Во время землетрясения она сидела на диване.

– Микрорайон Юбилейный. Сначала выключился и включился свет, а затем — очень мощный толчок. Я, сидя на диване, покачнулась, словно маршрутка на светофоре тронулась, – поделилась она.

Некоторые пользователи социальных сетей до обнародования официальной информации о землетрясении даже поначалу подумали, что неподалеку произошел взрыв.

Землетрясение в Кривом Роге произошло утром 21 января. Источник подземных толчков находился на глубине 5 км, а магнитуда составляет 3,3 по шкале Рихтера.