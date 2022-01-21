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Вьюги, порывы ветра и до -4°C: какой будет погода 22 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Вьюги, порывы ветра и до -4°C: какой будет погода 22 января

В субботу, 22 января, на Западе, Севере и Винницкой области прогнозируется небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

22 января в Карпатах ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и вьюги. В других регионах Украины ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Холоднее всего будет в западных областях: дневная температура будет колебаться от -1°C до -4°C.

Днем от 0°C до -2°C. В Киеве в субботу небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный.

В восточных областях погода прогнозируется малооблачной и без осадков, температура днем ​​от -2°C до +1°C.

В Центре и на Юге дневная температура будет колебаться от -2°C до 0°C. В Николаевской и Херсонской областях до +2°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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