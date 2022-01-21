Правоохранители расследуют дело о незаконной добыче полезных ископаемых более чем на 432 млн грн в Хмельницкой области.

По данным Национальной полиции, на территории земельного участка природно-заповедного фонда добыли более 30,5 тыс. тонн гипса и известняка.

Правоохранители выяснили, что этим занималось одно из предприятий области на участке площадью около 5 гектаров.

Добычу ископаемых осуществляли за пределами специального разрешения на использование недр и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений.

Полицейские провели 10 санкционированных обысков на территории предприятия и карьера. Правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Прокуратура открыла уголовные производства по части 2 статьи 197-1 (Самовольные занятия земельного участка и строительство) и части 3 статьи 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины.

Следователи устанавливают организаторов и участников, осуществлявших незаконную деятельность. Злоумышленникам грозит тюремное заключение до шести лет.